- Scheeres: "Wichtig, dass die gesunden Kinder beschult werden"

An Berliner Schulen greifen nach den Herbstferien strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ab Montag gilt für Schüler der Oberstufe sowie aller Berufsschulen und Oberstufenzentren eine Maskenpflicht auch im Unterricht, wie die Bildungsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Bislang müssen Berliner Schüler den Mund-Nasen-Schutz lediglich außerhalb des Unterrichts auf Fluren, in Treppenhäusern oder in den Toilettenräumen verpflichtend tragen.

Regelungen für die erste Schulwoche

Die neuen Regeln gelten auch für Lehrer an den betreffenden Schulen. Ebenfalls neu: An allen Schulen müssen Lehrkräfte und anderes Schulpersonal eine Mund-Nasen-Bedeckung in Gemeinschaftsräumen tragen, etwa in Lehrerzimmern.

Die Neuerungen betreffen laut Bildungsverwaltung zunächst nur die erste Schulwoche nach den Ferien. Dann tritt ein schon vor den Ferien beschlossener Stufenplan in Kraft, bei dem je nach Zahl der Corona-Infektionen für jede Schule individuelle Regeln festgelegt werden.

Wöchentliche Prüfung des Infektionsgeschehens



Der Plan umfasst die vier Stufen Grün, Gelb, Orange und Rot. Für jede Schule sollen die Behörden einmal pro Woche prüfen und entscheiden, in welche Stufe diese angesichts des Infektionsgeschehens eingeordnet wird. Darauf, so die Idee, basieren dann unterschiedlichste Maßnahmen, etwa strengere Hygienevorkehrungen bis hin zu einer Maskenpflicht im Unterricht, Einschränkungen für gemischte Lerngruppen oder eine Kombination von Schul- und Heimunterricht.

Die nun geplante Maskenpflicht im Unterricht für ältere Schüler - die Oberstufe umfasst die Klassen 11 bis 13 - entspricht der Stufe Gelb des Stufenplans.