- Flugrouten des BER: Lärm für wenige Menschen?

Ab dem Wochenende ist der Flughafen BER komplett in Betrieb - und dann wird auch auf den Flugrouten des BER geflogen. Die Deutsche Flugsicherung hat nun diese künftigen Flugrouten für den BER veröffentlicht, die vor allem für AnwohnerInnen spannend sind. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg berichtet.



Die aktuellen Flugrouten seien bereits für die Eröffnung im Jahr 2012 festgelegt worden, erklärt Thomas Rautenberg. Die Kriterien dabei seien vor allem, dass Landung und Starts in geraden Routen passieren und gleichzeitig möglichst wenige Menschen mit Lärm belästigt werden, so der Reporter. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) habe an ihren Flugrouten festgehalten.



Strittig sei vor allem eine besondere Route gewesen, erklärt Rautenberg: Wenn der Wind aus Richtung Ost kommt, wird in Richtung Ost gestartet. Auf der Südbahn würde der gerade Flugweg über ein dicht besiedeltes Gebiet (Zeuthen/ Eichwalde) führen. Daher sollen die Flugzeuge dort in einer scharfen Rechtskurve Richtung Süden fliegen, erklärt Reporter Thomas Rautenberg.

Im Moment gebe es keine Klagen gegen Flugrouten. In einem Jahr sollen die aktuellen Routen noch einmal überprüft werden und gegebenenfalls nachgebessert.