- CDU-Parteitag: "Verschiebung ist eine konsequente Entscheidung"

Die CDU wird ihren neuen Parteivorsitzenden erst im Jahr 2021 wählen. Wegen der Coronapandemie wurde der Wahlparteitag verschoben. Der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers erklärt, warum er die Entscheidung begrüßt und welche satzungsrechtlichen Hürden einem digitalen Parteitag im Wege stehen.



In Hinblick auf die Pandemielage "ist es eine richtige Entscheidung, jetzt nicht über 1000 Delegierte in Stuttgart zusammenzubringen, sondern nach anderen Wegen zu suchen", so Stefan Evers, Generalsekretär der Berliner CDU. Das satzungsrechtliche Fundament für einen digitalen Parteitag sei schwierig, das müsse man zunächst klären.

Das Problem sei, dass für einen digitalen Parteitag die Satzung geändert werden müsste. Diese Änderung könne aber nach jetzigem Stand nur durch Präsenz stattfinden. "Hier ist auch der Bundesgesetzgeber gefragt, die richtigen Weichen zu stellen", so Evers. Darüber seien die Generalsekretäre aller Parteien im Gespräch.

"Dringendere Sorgen als Personalentscheidungen"



Die Union wolle verantwortlich handeln. Zum Vorwurf, die Verschiebung habe etwas mit den Umfragewerten von Friedrich Merz zu tun, erklärte Stefan Evers: In der Krise habe man "dringendere Sorgen als sich mit einer Personaldebatte und Personalentscheidung zu beschäftigen, die auch im Frühjahr getroffen werden kann."



Zur Diskussion über einen möglichen Kanzlerkandidaten sagt Evers, er würde Jens Spahn unterstützen, wenn dieser zur Wahl stünde. Auch CSU-Chef Markus Söder halte er für einen geeigneten Kanzlerkandidaten, aber: "Die Entscheidung über den Parteivorsitz ist ja keine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur", so Stefan Evers.