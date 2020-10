picture alliance/Jochen Tack Bild: picture alliance/Jochen Tack

Sa 24.10.2020 | 07:44 | Interviews

- Psychologin: Im Corona-Herbst kann ein Dankbarkeitstagebuch helfen

Die Zeitumstellung am Wochenende markiert den Beginn der dunklen Jahreszeit. Gerade in Corona-Zeiten ist das eine extra große Herausforderung, sagt die Psychologin Sonia Sippel. Vor dem Schlafengehen sollte jeder noch mal kurz in sich gehen.