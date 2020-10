- Trump und Biden: "Das Rennen ist noch offen"

Der Wahlkampf in den USA ist in der Schlussphase - am Donnerstagabend (Ortszeit) liefern sich US-Präsident Trump und Herausforderer Biden ihr letztes TV-Duell vor der Abstimmung. Wie kommt das TV-Duell bei den WählerInnen an? Das fragen wir den USA-Experten Boris Vormann, Professor für Politikwissenschaft am Bard College Berlin.