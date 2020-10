- Liedtke: "Andere Wege für Parität suchen"

Das Landesverfassungsgericht Brandenburg hat das Paritätsgesetz für eine Frauenquote in Kandidatenlisten bei Landtagswahlen gekippt. Wer Gesellschaft verändern wolle, müsse manchmal zunächst gegen Regeln verstoßen, so Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke.



Die Entscheidung des Gerichts schmerze zwar, aber sie werde sich weiter für Parität im Brandenburgischen Landtag einsetzen, so Liedtke. "Wir sind noch nicht fertig mit dem Paritätsgedanken" sagt die SPD-Politikerin.

30 Frauen unter 88 Landtagsabgeordneten



"Wer Gesellschaft verändern will, muss manchmal zunächst gegen Regeln verstoßen", so Liedtke weiter. Die Regierung in Brandenburg habe laut Landesverfassung die Aufgabe, die Gleichstellung von Männern und Frauen mit geeigneten Maßnahmen sicher zu stellen. Da das Gesetz nun gescheitert sei, müsse man nach anderen Wegen suchen, um Parität herzustellen. "Wir haben im Moment von 88 Abgeordneten 30 Frauen - das ist doch einfach zu wenig", sagt Liedtke.

Sie werde sich nun mit den frauenpolitischen Sprecherinnen aller Fraktionen treffen, um ein weiteres Vorgehen zu beraten so Liedtke. Auch wenn das Gesetz gekippt wurde, habe man viele Diskussionen angestoßen. "Viele denken seit heute wieder neu darüber nach, ob es richtig ist, dass wir so wenige Frauen in der Politik haben", sagt Liedtke.