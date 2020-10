Am Montag beginnt in Berlin wieder die Schule - und damit auch die Sorge, wie es mit dem Coronavirus in den Schulklassen weitergeht. Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses Berlin, erklärt, warum man auf CO2-Messgeräte setzt und welche weiteren Maßnahmen in der Erkältungszeit gelten sollten.