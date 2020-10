dpa/ Felix Kästle Bild: dpa/ Felix Kästle

Fr 23.10.2020 | 07:05 | Interviews

- Coronavirus und Schulstart nach den Ferien

Am Montag beginnt in Berlin wieder die Schule - und damit auch die Sorge, wie es mit dem Coronavirus in den Schulklassen weitergeht. Wie sind Schulen und Ämter vorbereitet, welche Gedanken machen sich Eltern? Darüber haben wir mit Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses Berlin, gesprochen.