- Corona in Berlin: "Maßnahmen müssen einleuchtend sein"

Die Corona-Infektionszahlen steigen deutschlandweit - auch in Berlin. Die Gesundheitssenatorin setzt auf Eigenverantwortlichkeit, doch die Gesundheitsämter sind teils überlastet. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linken, Wolfgang Albers, warnt dennoch weiter vor Panikmache.

"Es macht keinen Sinn wie Kaninchen auf die Schlange zu starren und sich immer die steigenden Infektionszahlen anzuschauen", erklärt Wolfgang Albers, der Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses der Linken in Berlin. Was die Ressourcen im medizinischen Bereich beanspruche, seien die Menschen, die tatsächlich krank würden. Die aktuelle Entwicklung zeige: In den vergangenen sieben Tagen seien es 4169 Menschen, die zusätzlich positiv getestet wurden.



"Infektionsketten nachzuverfolgen, ist wichtig". Dass die Bundeswehr hier unterstützen muss, das könne nicht richtig sein. Wenn die Nachverfolgung nicht möglich sei, müssten sich die Menschen sich bei einem positiven Test in Selbstisolation begeben. Albers verwies auf das steigende Infektionsgeschehen, betonte aber auch: "Das hat mit den klinischen Kapazitäten zunächst nichts zu tun." Bisher seien die Intensivstationen in Berlin noch nicht vollgelaufen.



Wenig sinnvoll sei ein Regelwirrwarr, den die Menschen nicht mehr verstehen, so Albers: "Die Maßnahmen müssen einleuchtend sein. Dann sind sie auch vermittelbar." Kontraproduktiv seien hingegen Anordnungen, die von Gerichten kassiert werden. Das schade der Akzeptanz für sinnvolle Maßnahmen, so Albers: "Nachverfolgung und Quarantäne sind sinnvolle Maßnahmen in der Seuchenbekämpfung." Das müsse überzeugend rübergebracht werden und auf Krisenrhetorik verzichtet werden.