- Maier: Keine Abschiebungen nach Syrien

Nach dem Mordanschlag mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund in Dresden Anfang Oktober gibt es Forderungen, Gewalttäter auch nach Syrien abzuschieben. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) nennt den Vorschlag reflexartig und nicht praktikabel.



Abschiebungen nach Syrien seien derzeit schon aus faktischen Gründen nicht zu machen, so Maier. "Es gibt keine Flüge nach Syrien, und es gibt keine diplomatische Vertretung in Syrien", so der Vorsitzende der Innenministerkonferenz. Die Forderung nach Abschiebungen sei reflexartig.

In Syrien herrsche ein Gewaltregime, in das man niemanden abschieben könne. "Ich kann das Rechtsempfinden vieler Menschen nachvollziehen, aber wir leben in einem humanen Rechtsstaat und deshalb ist das nicht möglich", sagt Maier. Wenn man Straftäter abschieben wolle, müsse man sicher sein, dass sie in ihrem Heimatland vor ein Gericht gestellt würden, aber nicht von Folter oder Todesstrafe bedroht seien. Das sei in Syrien nicht gewährleistet.

Sicherheit in Deutschland herstellen

Der Kern der Diskussion müsse sein, dass in Deutschland Sicherheit hergestellt werden müsse, so der SPD-Politiker. "Wir müssen unsere Bemühungen intensivieren, um solche Täter frühzeitig zu erkennen und dingfest zu machen", sagt Maier. Dafür brauche es vor allem genügend Personal in den Sicherheitsbehörden. Gewalttäter müssten entweder überwacht oder bei entsprechender Beweislage zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen werden, so Thüringens Innenminister.

Der Angriff in Dresden zeige, dass die Gefahr des islamistsichen Terrorismus in Deutschland weiter groß sei, so Maier. "Wir müssen unsere Anstrengungen weiter verstärken."