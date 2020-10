- Bei großem Publikumsverkehr kaum zu verhindern

Auf der Berliner Museumsinsel sind am Tag der deutschen Einheit Dutzende Kunstwerke und Artefakte mit einer Flüssigkeit beschädigt worden. Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes, glaubt an eine verdeckte Tat.



Über 60 Objekte zum Teil sehr alte antike Sarkophage sind am 3. Oktober in Ausstellungen auf der Berliner Museumsinsel mit einer ölartigen Flüssigkeit besprüht worden. Am 21. Oktober ist das bekannt geworden und seither stellen sich viele Fragen. Wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man unscheinbare Flecken auf Skulpturen zum Beispiel, das sieht für den Laien jetzt erstmal nicht katastrophal aus.

Eckart Köhne, der Präsident des Deutschen Museumsbundes und selbst auch Archäologe, sieht das anders: "Es ist eine optische Beeinträchtigung und natürlich könne die Substanz in die Stücke eintreten." Man müsse nun analysieren, um welchen Stoff es sich handele, ob es zu chemischen Reaktionen komme.

Besucher sollen sich auch frei bewegen können

Aber wie war es möglich, dass solche massiven Beschädigungen passiert sind, trotz einer hohen Anzahl von Wachpersonal in den jeweiligen Museen? Möglicherweise habe man diese Dinge verdeckt getan, das hätte man vielleicht nicht sehen können, erklärt Köhne. Hier müsse man die polizeilichen Ermittlungen abwarten. "Wenn der Publikumsverkehr zu groß ist, ist so etwas ganz schwer zu verhindern", sagt Köhne. Denn die Besucher wollen und sollen sich auch frei bewegen können. "Hier stecken wir leider in der Zwickmühle.“

Einer der Rechercheure, die die Geschichte an die Öffentlichkeit gebracht habe, sagte, Museen würden zunehmend auch Zuschriften bekommen, in denen sie als Teil eines von den Verfassern verhassten Systems angegriffen und bedroht werden. Sollte dies der Fall sein, müsse man laut Köhne die Museen besser schützen eventuell auch mit Polizeipräsenz, wenn ein Museum konkrete Drohungen bekomme.