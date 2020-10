- Zeelen (CDU): Ein stadtweiter Lockdown ist einfallslos

Die Corona-Zahlen in Deutschland haben einen neuen Höchsstand erreicht, auch Berlin verschärft die Maßnahmen. Doch die Gesundheitsämter kommen oft nicht mehr hinterher. Dafür hat Tim-Christopher Zeelen wenig Verständnis - er ist gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

Erst in zwei bis drei Wochen werde sich zeigen, ob die verschärften Appelle und Maßnahmen ihre Wirkung zeigen, so Zeelen. Besonders Abstandhalten sei ein gutes Mittel: "Das hat uns damals erfolgreich durch die erste Phase gebracht und das soll auch das Rezept für diese Phase sein", sagte der Politiker.





Kein Verständnis für Versäumnisse in Gesundheitsämtern





Zeelen sagte, im Frühjahr habe er noch Verständnis für die angespannte Personaldecke in den Gesundheitsämtern gehabt. Doch Monate später sei vieles unverändert. Auch die Hilfe der Bundeswehr wurde nicht überall angenommen. In anderen Bundesländern würden hingegen BeamtInnen abgezogen und in betroffene Landkreise zur Unterstützung geschickt, sagte der CDU-Politiker.





Zeelen will keinen Berliner Lockdown





Ebenso kritisierte Zeelen die technische Ausrüstung der Behörden. Dadurch entstehe ein Flickenteppich und Daten würden nicht schnell und gründlich genug ausgewertet. Einen Teil-Lockdown oder Lockdown auf Zeit sieht er nicht als Lösung - dies sei "kreativlos". Auch die Sperrstunde lehnt Zeelen ab - Gesundheitssenatorin Kalayci habe aus seiner Sicht bis heute nicht nachweislich klarmachen können, wie diese Maßnahme das Pandemie eindämme.