- Ethikrat berät über Recht auf Selbsttötung

Der Ethikrat beginnt mit den Beratungen über das Recht auf Selbsttötung, wozu das Bundesverfassungsgericht im Februar entschieden hat. Nun soll es um den gesetzlichen Rahmen gehen. Helmut Frister, Direktor des Instituts für Rechtsfragen der Medizin an der Uni Düsseldorf und Mitglied im Deutschen Ethikrat, sieht sich einer schwierigen Frage ausgesetzt.



Darf man sich mit medizinischer Hilfe selbst töten? Das Bundesverfassungsgericht hatte darauf im Februar eine eindeutige Antwort: Ja. Die Richter sahen das als Teil des Persönlichkeitsrechts, dass man ein Recht hat, auf ein selbstbestimmtes Sterben. Und sie kippten damit das Gesetz, das organisierte Hilfe beim Suizid und damit auch Sterbehilfevereine, die das gegen Geld anboten, verbot. Es muss also ein neues Gesetz her, um zu regeln, wie genau die Hilfe beim selbstbestimmten Sterben aussehen kann. Ein moralisch heikles Feld.

Der Ethikrat beschäftigt sich heute damit, wie so ein Gesetz aussehen könnte. Helmut Frister wird die Sitzung des Ethikrats moderieren und ist Direktor des Instituts für Rechtsfragen der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er sagt: "Gesetzlich zu regeln wird in erster Linie sein, wie man sicher stellt, dass ein Selbsttötungsentschluss letztlich frei verantwortlich ist." Das große Problem: Er müsse von dauerhafter Natur sein und nicht nur vorübergehend, meint Frister.

Entscheidung nicht immer von äußeren Einflüssen abhängig?

Die Kritiker des Urteils sagen, wenn man sich selbst töten will, dann beruht das nicht unbedingt auf einer freien Entscheidung, weil immer auch andere Einflüsse eine Rolle spielen. Laut Frister sei eben auch ein hoher Anteil der Selbsttötungsabsichten nicht frei verantwortlich. Äußere Einflüsse schließen aber die Freiverantwortlichkeit nicht per se aus, etwa bei einer schweren Krankheit. Für eine solche Entscheidung brauche es zunächst die erforderliche geistige Reife, derjenige müsse frei von psychischen Erkrankungen sein und er müsse über die erforderlichen Informationen verfügen, um die Entscheidung zu treffen, erklärt Frister.

Das Ethikrat-Mitglied plädiert für Verfahrensregeln für die Ärzte, die sicher stellen, dass eine Freiverantwortlichkeit vorliegt. Aber: "Der Ethikrat will heute nicht ein Gesetz formulieren." Sondern man wolle ein schwieriges Thema untereinander ethisch differenziert und sachlich diskutieren – mit der Öffentlichkeit. Ob man eine Empfehlung abgeben werden sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, so Frister weiter.

Die Tagung des Ethikrates zum recht auf Selbsttötung können Sie hier ab 9:30 Uhr im Livestream verfolgen.