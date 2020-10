- Landrat: "Die Drohnen-Suche funktioniert recht gut"

Brandenburg versucht weiter, die Ausbreitung der Afrikanischen Scheinepest einzudämmen. Verendete Wildschweine werden untersucht, Zäune bilden Barrieren. Friedemann Hanke, stellvertretender Landrat im Landkreis Märkisch Oderland, erklärt detailliert die Maßnahmen.



Es ist jetzt einige Wochen her, dass die Afrikanische Schweinepest zum ersten Mal in Brandenburg nachgewiesen wurde. Am 10. September war das. Mittlerweile gibt es über 70 bestätigte Fälle in drei Landkreisen: in Oder-Spree und Spree-Neiße und einzelne Fälle auch in Märkisch-Oderland. Überall suchen nun unter anderem auch Bundeswehrsoldaten und Feuerwehrleute intensiv nach Wildschwein-Kadavern. Der Landkreis Märkisch-Oderland hat da gerade nochmal Glück gehabt - eigentlich hatten Drohnen dort eine große Gruppe vermeintlich toter Wildschweine gefunden - aber dann fand man die beim nächsten Mal nicht wieder.

Friedemann Hanke ist der stellvertretende Landrat von Märkisch-Oderland und erklärt, dass man vor allem mit Drohnen nach Tier-Kadavern suche: "Im Grunde funktioniert diese Suche recht gut." Das Problem sei bei dem vorliegenden Fall gewesen, dass diese Oderinsel nicht begehbar gewesen sei. Anderenorts sei dies möglich. Hier gebe es immer wieder Anhaltspunkte und Verdachtsfälle, die vor Ort überprüft würden. Es sei aber natürlich ein großer Aufwand nach infizierten Tieren zu suchen.

Eindämmung der Schweinepest schon an der Oder



Momentan habe man drei Strategien, die Schweinepest von Polen her über die Oder nicht herüberschwappen zu lassen: Elektroumzäunung, fester Zaun auf der Festlandseite und Fütterung auf der Oderinsel selbst, um die Tiere dort zu halten.

Dass die Bauern vor Ort nach wie vor besorgt seien und ihren Unmut äußern, könne Hanke natürlich verstehen, weil viele Menschen aktuell durch die Wälder streifen, obwohl Betretungs- und Jagdverbote herrschen. Es gehe hier natürlich um existenzielle Fragen der Landwirte, aber man sei eben sehr an einer Eindämmung der Seuche interessiert und man könne die Durchseuchung nicht durchlaufen lassen. Dies hätte am Ende noch weitreichendere Konsequenzen.