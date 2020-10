- Es geht um die Veggie-Wurst

Veggie-Burger, vegetarische Schinkenspicker, Soja-Rinderfilets, vegetarische Bolognese: Im EU-Parlament wird diskutiert und auch darüber abgestimmt, ob diese Produkte weiter so heißen dürfen. Anne Markwardt vom Verbraucherzentrale Bundesverband sieht bislang keinen Hinweis auf eine Irreführung der Verbaucher.



Die EU-Staaten haben sich auf eine Reform der Agrarpolitik geeinigt. Nach Angaben des Rates der Mitgliedstaaten sollen laut der Einigung künftig alle Landwirte an höhere Umweltstandards gebunden sein. Für Kleinbauern soll der Verwaltungsaufwand geringer werden. Jetzt muss noch eine Einigung mit dem Europäischen Parlament gefunden werden. Die EU-Parlamentarier debattieren in dieser Woche über das Thema Agrar-Reform. Und: da geht es auch ums Thema "Veggi-Wurst".

Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch und mittlerweile bekommen sie auch im ganz normalen Supermarkt etliche Alternativen angeboten: Veggie-Burger, vegetarische Schinkenspicker, Soja-Rinderfilets, vegetarische Bolognese und so weiter. Nun wird im EU-Parlament diskutiert und auch darüber abgestimmt, ob diese Produkte weiter so heißen dürfen, ob sich etwas Rinderfilet oder Burger nennen darf, wenn weder Rind noch Hack drin sind. Eine ähnliche Entscheidung gab es auch schon für Milch und Käse - die Alternativen aus Hafer oder Mandel dürfen nicht mehr vegetarische Milch heißen zum Beispiel. Nun geht es um Wurst und Fleisch.

Keine Hinweise darauf, dass sich Verbraucher getäuscht fühlten



Anne Markwardt ist die Leiterin des Team Lebensmittel beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie erklärt die konkreten Forderungen der Landwirte und der Fleischindustrie: "Das Bemühen der Fleischwirtschaft ist, dass Veggie-Burger, dann nicht mehr Burger heißen darf, sondern dass das allein für Produkte mit Fleisch reserviert ist.“ Man habe allerdings keinerlei Hinweise darauf, dass Verbraucher sich getäuscht fühlen könnten. Laut Markwardt versuche hier die Fleischwirtschaft, es dem Verbraucher schwerer zu machen, auf ein vegan-vegetarisches Ersatzprodukt umzusteigen.

In Deutschland würde ohnehin zu viel Fleisch konsumiert, was weder gesundheitlich positiv zu bewerten sei noch klimafreundlich. Viele Verbraucher würden sich mittlerweile bewusst für eine vegetarisch-pflanzliche Alternative entscheiden, um hier auch entgegenzuwirken, so Markwardt. Aus ihrer Sicht sei es dennoch wichtig, dass es eine Klarheit bei der Kennzeichnung gebe.