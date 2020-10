- Bartsch fordert Waffenlieferungen an die Türkei einzustellen

Die deutsch-türkisch-armenische Freundschaftsgesellschaft hat an die Mitglieder des Bundestags appelliert, dass Deutschland eine stärkere Rolle im Bergkarabach-Konflikt übernehmen müsse. Dietmar Bartsch, Schirmherr dieser Gesellschaft, fordert von Außenminister Heiko Maas mehr Initiative.



Eigentlich gilt in Bergkarabach seit Sonntag eine Waffenruhe. Armenien und Aserbaidschan haben dieser Waffenruhe auf Vermittlung Russlands zugestimmt. Vertreter der armenischen Kirche in Deutschland erheben schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung: Die sei inaktiv in diesem Konflikt, und werde damit weder dem Sitz im UN-Sicherheitsrat gerecht noch der deutschen EU-Ratspräsidentschaft: "Mit Appellen schützt man keine Menschenleben. Die Armenier sind in ihrer Existenz bedroht". Aserbaidschan und die türkische Führung versuchten, mit völkerrechtswidrigen Angriffen eine humanitäre Katastrophe unter der Zivilbevölkerung herbeizuführen.

Deutschland müsse eine stärkere Rolle übernehmen und in dem Konflikt als Vermittler auftreten. Das fordert auch die deutsch-türkisch-armenischen Freundschaftsgesellschaft, ein Verein, der sich für die Rechte der Armenier, aber auch für die Opposition in der Türkei einsetzt. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, ist Schirmherr dieser deutsch-türkisch-armenischen Freundschaftsgesellschaft. Er sieht Deutschland in einer privilegierten Situation für Verhandlungen. Angesichts der Situation würde Bartsch sich mehr wünschen als nur Appelle an einen Waffenstillstand: "Da ist mehr möglich", sagt er.

Türkei und Russland müssten mit an den Verhandlungstisch



Die Türkei sei außerdem dort faktisch eine Konfliktpartei. Man müsse die Waffenlieferungen an die Türkei stoppen. "Das würde Wirkung erzeugen", sagt Bartsch. Das tue die Bundesregierung aber aktuell nicht. Warum das so ist, könne Bartsch nicht sagen. Allerdings wäre es aus seiner Sicht eine Chance für Bundesaußenminister Heiko Maas, mit anderen eine neue Initiative ergreift, um auf dem Verhandlungsweg eine Lösung herbei zu bekommen. Man könne hier nicht zusehen, dass Kampfhandlungen weitergehen und die Zivilbevölkerung hier die ersten Opfer seien.

Vor einiger Zeit habe man im deutschen Bundestag entschieden, dass die Opfer der Vertreibung der Armenier nach dem 2. Weltkrieg auch in Verantwortung des deutschen Reiches stehe. "In dieser Tradition sollte Heiko Maas weiter agieren“, sagt Bartsch. Auf jeden Fall gehöre aus seiner Sicht Russland hier neben der Türkei auch an den Verhandlungstisch.