- Angriff auf die "Grundsteine der Republik"

Ein Geschichtslehrer ist bei Paris ermordet worden. Er wurde Opfer einer Fatwa, wie es von der Regierung heißt. Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Terroranschlägen erschüttert, dabei starben mehr als 250 Menschen. Die französische Historikerin Hélène Miard-Delacroix erklärt, warum der aktuelle Fall die Franzosen so bestürzt hat.

Nach der brutalen Ermordung des Lehrers Samuel Paty in einem Vorort von Paris ist die Betroffenheit in Frankreich groß. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass es ein islamistischer Anschlag war. Paty hatte mit seiner Klasse über Meinungsfreiheit gesprochen und in dem Zusammenhang auch Mohammed Karikaturen gezeigt. Am Wochenende gab es riesige Demonstrationen und nun geht die französische Regierung verschärft gegen den radikalen Islamismus vor.

Ein Lehrer, bei der Ausübung seines Beruf, das bewege die Franzosen



Es ist nicht der erste brutale, islamistische Anschlag in Frankreich gewesen. Hélène Miard-Delacroix ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin an der Pariser Uni Sorbonne beschreibt, was die Menschen in Frankreich gerade an diesem Fall so bewegt: "Es ist der Eindruck entstanden, dass es eine Steigerung gegeben hat." Nicht mehr nur Polizisten und Journalisten seien zur Zielscheibe geworden, sondern nun ein Lehrer wegen der Ausübung seines Berufs.

Man müsse sich vorstellen, dass die Schullehrer In Frankreich wie die "Grundsteine der Republik" seien. Sie würden dort die Werte der Republik vermitteln – ein Prinzip des französischen Laizismus, die Trennung zwischen Staat und Religion. Werte wie Meinungsfreiheit und dazu gehöre auch die Toleranz und die Satire. Für viele Menschen in Frankreich sei es unerträglich, dass von manchen die Religionsfreiheit über die Werte der Republik gestellt werden sollten, "um so mehr, wenn dort islamistische Gruppen zu Mord bereit sind", sagt Miard-Dalacroix.

Einige Muslime wollten das Land destabilisieren



Das dominierende Grundgefühl der Franzosen sei nach dem Schock die Wut gewesen. Eine kleine Gruppe von Muslimen wolle aus Sicht der Historikerin das Land destabilisieren und damit die Grundstützen der Republik in Frage zu stellen. "Das ist in Frankreich unerträglich." Der Lehrer sei in Frankreich normalerweise unantastbar. Eine Erklärung für die Fülle an Anschlägen in Frankreich sieht Miard -Delacroix vor allem im Laizismus des Staates. Es gebe hier keine Straftat für Gotteslästerung. "Blasphemie ist kein Delikt." Für viele radikalisierte Muslime sei dies offenbar eine Herausforderung, was sie zur Tat schreiten ließe.

Es gebe darüber hinaus eine große Konzentration von Migration am Rande der Städte, wo die Verzweiflung vieler Menschen, den Islamisten die Argumente geben, der Religion blind zu folgen. Dies könne laut Hélène Miard-Delacroix auch eine soziale Erklärung für diese Taten sein.

Dass nun vom Staat durchgegriffen werde, sehen viele Franzosen positiv, allerdings bewege man sich hier - gerade was die Abschiebungen angehe - auf juristisch dünnem Eis.