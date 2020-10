- Daten zum Leben mit dem Coronavirus

Das SOEP (Sozio-oeknomisches Panel) untersucht gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut die Verbreitung, Dunkelziffer und Immunisierung zum Coronavirus. Außerdem zeigt es, wie die Corona-Situation unseren Alltag verändert. Stefan Liebig, Direktor des SOEP, erklärt welche Erkenntnisse man sich aus der Studie noch verspricht.



Immer noch sind viele Fragen offen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Sowohl was das Virus und seine Wirkung angeht als auch was die tatsächliche Verbreitung von Covid-19 betrifft. Um den zweiten Aspekt kümmert sich im Moment eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut.

Das DIW ist daran beteiligt, weil es schon seit Mitte der Achtziger Jahre Studien am sogenannten Sozio-oekonomischen Panel durchführt. Das ist eine repräsentative Auswahl aus etwa 15.000 Haushalten, die seither immer wieder zu verschiedenen Dingen befragt werden. Seit dem 1. Oktober werden sie nun auf das Sars CoV 2 Virus getestet und auf Antikörper.

Wie sind die sozialen Bedingungen einer Ansteckung?



Für Stefan Liebig, Direktor des Sozio-Ökonomischen Panels am DIW, sie die Zielsetzung "genau festzustellen, wie viele Menschen sich schon mit SARS-CoV 2 angesteckt worden sind." Wichtig sie für ihn auch die Dunkelziffer. Hier wolle man Zahlen ermitteln, die sich auf die gesamte Bevölkerung beziehen. Die sei wichtig, weil man dadurch Informationen bekomme, wer sich wirklich angesteckt habe. Durch das Wissen um die soziale Lage könne man dann mehr Auskünfte über die Bedingungen einer Ansteckung erfahren.

Seit Anfang Oktober habe man Testkits an die etwa 34.000 Teilnehmer verschickt, die sich dann Zuhause selbstständig testen. Der Rücklauf sei relativ hoch, erklärt Liebig. Die Politik solle aus der Studie am Ende ablesen können, wie hoch der Antikörper-Anteil in der Bevölkerung bereits liegt, aber auch wie die langfristigen Folgen dieser Pandemie aussehen.