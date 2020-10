"Groteske Schieflage" in der Datenerfassung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind weitere Maßnahmen zu erwarten. Andere sind längst von Gerichten kassiert worden. Wie soll es im Winter weitergehen? Der Philosoph und Politikwissenschaftler Julian Nida-Rümelin richtet einen klaren Appell an die Politik: Man müsse endlich im 21. Jahrhundert ankommen.



Bund Länder-Konferenzen, Mahnungen der Kanzlerin, Beratungen über neue Maßnahmen in Berlin - die Politikerinnen und Politiker ringen um die richtige Strategie im Umgang mit der Pandemie. Alle wissen jetzt zwar mehr über Covid-19 - trotzdem ist es offenbar schwierig, die richtigen politischen Maßnahmen daraus abzuleiten.

Zweiter bundesweiter Lockdown nicht mehr ausgeschlossen

Julian Nida-Rümelin ist Politikwissenschaftler und Philosoph an der Uni München, war bereits im Kabinett von Gerhard Schröder als Kulturstaatsminister tätig. Wie nimmt er die Corona-Politik im Moment war? "Was vor allem verwunderlich ist, ist, dass wir wieder so schlecht vorbereitet sind, besonders bei den Gesundheitsämtern." Jetzt träten die Prognosen der Fachleute aus dem Frühjahr ein. Diese Dynamik sei besorgniserregend, ein zweiter, bundesweiter Lockdown scheint aus Sicht Nida-Römelins nicht mehr ausgeschlossen.

Der Politikwissenschaftler wirbt dafür, dann man endlich im 21. Jahrhundert ankommen müsse. "Wieso veranstalten wir in den Restaurants eine Zettelwirtschaft?", fragt er. Hier würden falsche Angaben gemacht, teilweise nicht entzifferbar. Dies alles brauche zu viel Zeit. "Das ist grotesk.", sagt Nida-Römelin und verweist auf die Deutsche Bahn als positives Beispiel. Wenn man sich hier im Board-Bistro einen Espresso bestelle, müsse man sich per Barcode anmelden und seine Daten hinterlassen. Damit seien die Angaben erfasst, auch zum Tracking. "Warum tun wir das nicht?" In Südkorea habe man gesehen, dass es erfolgreich sei.

Corona-App müsse korrigiert werden



Trotz der Diskussionen und die Sorgen um Datenschutz sieht Nida-Römelin die Zeit gekommen, die Corona-Warn-App zu korrigieren. Denn: Man habe unverhältnismäßig reagiert. Man habe von Artikel 1 bis Artikel 19 sämtliche Rechte eingeschränkt. Berufliche Existenzen seien vernichtet worden. Aber beim Punkt Datensicherheit habe es eine groteske Schieflage gegeben. "Wir haben momentan eine Tracing-App, aber wir brauchen eine Tracking-App", sagt Nida-Römelin.

Aktuell bringe die App den Gesundheitsämtern nichts in der Nachverfolgung. Man müsse die Ämter jetzt technologisch aufrüsten und unterstützen.