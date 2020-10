dpa Bild: dpa

- Arce als Kandidat der nationalen Versöhnung

Es kann noch Tage dauern, bis das Ergebnis vorliegt: Aber in den Wahlprognosen in Bolivien liegt der Kandidat der Linken Arce so weit vorn, so dass eine Stichwahl nicht nötig sein dürfte. Lateinamerika-Experte Günther Maihold sieht den Ökonomen Arce als einen, der Wachstum und Sicherheit für alle im Land repräsentiert habe.