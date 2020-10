Wenn auch die großen Werbekampagnen im Moment eingestellt sind, vor Corona war Berlin ein Touristen-Magnet. Das hat sich geändert. Die Verzweiflung in der Branche nehme zu. Burkhard Kieker, Chef von Visit Berlin, blickt sehr pessimistisch auf die kommende Zeit.



Berlin hat für Sie geöffnet - so wirbt die Stadt im Moment auf der eigenen Homepage für sich und dafür, dass Touristen in die Stadt kommen, wenn auch die großen Werbekampagnen im Moment eingestellt sind. Vor Corona war Berlin ein Touristen-Magnet. Das hat sich geändert. Jetzt nochmal mehr, seitdem die Infektionszahlen so hoch sind.

Burkhard Kieker, Chef von Visit Berlin, kümmert sich um das Tourismusmarketing der Stadt. Aus seiner Sicht herrsche in der Stadt momentan "fast Stillstand". Die Verzweiflung in der Branche nehme zu. Seit dem 6. Oktober gehe die Fieberkurve deutlich nach unten. Da kamen die Beherbergungsverbote, Berlin kam dazu mit hohen Infektionszahlen in die Schlagzeilen und es hagelte Stornierungen. Momentan bewege man sich bei einer Auslastung von 10 bis 15 Prozent in den Hotels, so Kieker. "Und das in einer Stadt, die in ihrer gesamten DNA darauf ausgelegt ist, Gäste zu empfangen."

Kieker: "Es wird Opfer geben"

Der Sommer habe nur bedingt für Entlastungen gesorgt, dort lagen die Auslastungen bei etwa 40 Prozent, was europaweit gesehen ein guter Wert gewesen sei. Der Gaststättenverband Dehoga sagt: 50 bis 60 Prozent der Betriebe werden dichtmachen müssen. Was hieße das dann für das Wesen Berlins? "Wir stehen vor dunklen Wochen", sagt Kieker. Wie viele dicht machen werden müssen, könne er abschließend nicht beziffern: "Aber es wird Opfer geben."

In dem aktuellen Break könne aber auch für Berlin Chance stecken, einen anderen Weg beim Tourismus einzuschlagen. Kieker spricht hier von "Qualitätstourismus". Diesen habe man zu großen Teilen auch schon. 50 bis 60 Prozent seien an Kultur und der Atmosphäre der Stadt interessiert. „Ballermann-Tourismus gibt es in Berlin nicht.“