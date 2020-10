Demokratieforscher zum Regieren in der Corona-Krise: "Zeit ist nicht alles"

Die Regierungen mühen sich um Regeln zur Eindämmung des Coronavirus. Doch teilweise widersprechen sie dem Grundgesetz. "Es muss rasch regiert werden. Aber es können nicht fahrlässig schlechte, exekutive Entscheidungen getroffen werden", warnt der Demokratieforscher Wolfgang Merkel.

Der Demokratieforscher Wolfgang Merkel warnt auch in der Corona-Krise vor überstürzten Entscheidungen der Bundes- und Länderregierungen in Deutschland. "Zeit ist nicht alles. Es muss rasch regiert werden. Aber es können nicht fahrlässig schlechte, exekutive Entscheidungen getroffen werden", so der Politikwissenschaftler von der Berliner Humboldt-Universität.

Demokratie könne Schaden nehmen

Deutschland habe eine "relativ gute Demokratie", die im internationalen Vergleich stabil sei. Merkel meint aber: Auch unsere Demokratie, insbesondere die Parlamente, könnten Schaden erleiden, wenn weiter so regiert werde wie in den vergangenen Wochen.

Nicht die beste Lösung von den Regierungen



Es gebe Streit um beste die Lösung. Doch diese sei "weder von der Bundesregierung noch von den Länderregierungen" geboten worden, sagt der Politikwissenschaftler. "Mehrere Entscheidungen mussten kassiert werden, weil sie nicht verfassungskonform waren, weil sie nicht mit dem Grundgesetz in Einklang zu bringen waren", sagt er mit er etwa mit Blick auf das von einigen Ländern erlassene Beherbergungsverbot.

Verwaltungsgerichte "von unendlicher Wichtigkeit"

Der Rechtsstaat funktioniere - das zeige sich gerade nun in dieser Pandemie. "In diesen Zeiten sind Verwaltungsgerichte und im Notfall auch Verfassungsgerichte von unendlicher Wichtigkeit", stellt Merkel fest. Auch die Versammlungsfreiheit dürfe nicht beschnitten werden - von Auflagen zum Abstandhalten und Masketragen abgesehen.

Finanzielle Hilfen vom Staat seien entscheidend



Gerade was finanzielle Ausgleiche angehe, sei der Staat ein wichtiger Akteur, meint Merkel. Ohne Gelder und Konjunkturpakete würde die Pandemie für viele Menschen einen sozialen Verlust bedeuten. Sich "auf neoliberale Weise" zurückzuziehen und den Markt die Krise regeln zu lassen, sei keine Lösung.