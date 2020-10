- Meinungsforscher: "Wir messen erstaunlich viel Konstanz"

Das Nachtleben liegt brach. Für junge Menschen gibt es in der Pandemie kaum noch Räume, wo sie sich ausleben können. Nun appellieren viele Politiker an die junge Generation, sie dürfe nicht nur an sich denken. Für den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert schwingt in der aktuellen Party-Debatte auch viel "billige Stimmungsmache" mit.