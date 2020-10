- Junge Union: Neue CDU-Spitze muss Zukunftsthemen angehen

Am Samstag stellen sich die Kandidaten für den CDU-Vorsitz der Nachwuchsorganisation Junge Union per Videoübertragung vor. Welche Themen die künftige Spitze angehen müsse, darüber haben wir mit dem Berliner JU-Landesvorsitzenden Christopher Lawniczak gesprochen.



Pitch heißt die Veranstaltung, auf der sich die Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz am Samstagabend den Mitgliedern der Jungen Union präsentieren. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen kommen dafür in Berlin zusammen, dürfen auf einer Bühne Statements abgeben - und dann können die digital zugeschalteten Junge-Union Mitglieder Fragen stellen. Bei einer Mitgliederbefragung wird geklärt, welchen Kandidaten der Partei-Nachwuchs offiziell beim Partei-Tag am 4. Dezember unterstützen wird.



Laut Christopher Lawniczak, Landesvorsitzender der Jungen Union Berlin, muss der Kandidat die Partei in die Zukunft führen. Es sei wichtig, die Jugendorganisation zu überzeugen. Sie sei ein Seismograph für die junge Generation im ganzen Land. Bei den vergangenen Wahlen habe man gesehen, dass die Union bei der jungen Generation "nicht mehr so gut abschneidet", so Lawniczak.

Zu den Zukunftsthemen gehören demnach: Digitalisierung, Bildung oder die Bekämpfung der Corona-Krise. Außerdem müsse der Kandidat für den Parteivorsitz die Strömungen der Partei hinter sich versammeln.

Digitalisierung in allen Lebensbereichen





Wichtig sei es beispielsweise, dass man bei dem Thema Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorankomme, so der Landesvorsitzende der Jungen Union Berlin. Alle drei Kandidaten haben sich in der Vergangenheit dazu geäußert - die Frage sei aber nun, wie sich die Kandidaten im direkten Vergleich schlagen.

Christopher Lawniczak sagt, jeder der Kandidaten habe die Kraft und das Können, die Partei zu führen. Außerdem sehe er auch das Potential sich intern zu modernisieren. Die Frage um die Kanzlerschaft solle aber erst geklärt werden, wenn die CDU-Parteiführung gewählt wurde. Dabei stehe auch eine Abstimmung mit der CSU aus.