- Die Nachfolger von Kaufhäusern müssen Treffpunkte werden

Das Kaufhaus-Sterben geht weiter. Karstadt Sports am Berliner Zoo ist nach 24 Jahren endgültig geschlossen worden. Die Stadtplanerin Cordelia Polinna appelliert an die KundInnen: Wenn man viel im Internet bestelle, setze man seine Quartiersstruktur aufs Spiel.



Nach Meinung von Cordelia Polinna, Stadplanerin und Wissenschaftlerin am Center for Metropolitan Studies, müssen geschlossene Kaufhäuser und Shopping-Möglichkeiten insgesamt auch Orte des Treffens sein. Es gehe darum, eine Mischung aus Erlebnis-Shopping und einer nostalgischen Verlässlichkeit zu schaffen.

Durchmischung von Wohnen, Arbeit und Handel

Durch die Konkurrenz des Online-Handels wollten die wenigsten Anbieter noch eine große Fläche in Gänze mieten und nutzen. Stattdessen müsse eine bessere Durchmischung von Wohnen, Arbeit und Handel das Ziel sein, so Polinna. So könne ein Ausstrerben verhindert werden. An der Karl-Marx-Straße etwa ist aus einem ehemaligen Warenhaus ein Gebäude mit vielen kleinen Boutiquen geworden.

Auf eine gute Nachbarschaft

Wer eine gute Nachbarschaft haben wolle, an den appelliert die Stadtplanerin aber auch: "Wenn ich ganz viel im Internet bestelle, setze ich die tolle Quartiersstruktur aufs Spiel."