- Intensivmediziner: "Viel gelernt aus der ersten Corona-Welle"

Im Laufe der Corona-Pandemie wurden neue Therapiemöglichkeiten gegen das Virus entwickelt. Gerade mit Remdesivir und Kortison haben ÄrztInnen erstaunlich gute Erfahrungen gemacht, berichtet Intensivmediziner Christian Karagiannidis.



Christian Karagiannidis, designierter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) in Berlin, sieht einige Erkenntnisse in der Corona-Pandemie. "Wir haben aus der ersten Welle viel gelernt", sagte er im Inforadio.

Früh Remdesivir, spät Kortison



Das Medikament Remdesivir helfe vor allem in der frühen Phase der Erkrankung, so

Karagiannidis. Es könne helfen, den Verlauf zu verkürzen und abzumildern. Kortison dagegen habe bei beatmeten Patienten eine gute Wirksamkeit. "Das hätten wir am Anfang niemals gedacht."



Blutgerinnungsstörungen sind häufig

Hinzu komme, dass es oft zu Blutgerinnungsstörungen bei Covid-19-PatientInnen komme, weshalb es sinnvoll sei, blutverdünnende Mittel einzusetzen, erklärte Karagiannidis.



Medikamenten-Cocktail von Donald Trump

Zu dem Medikamenten-Cocktail, den Donald Trump bekommen habe, sagte Karagiannidis: Es sei aus Ferne schwer zu beurteilen, in welcher Phase der Erkrankung der US-Präsident war. Fest stehe: Remdesivir helfe in der Frühphase, Kortison in der Spätphase. "Mit dem Cocktail senken wir die Sterblichkeit der Erkrankung sicherlich ein bisschen, aber damit kriegen wir nicht alles in den Griff."

Nierenversagen ist häufig



Zum Anfang der Pandemie lag die Sterblichkeit Karagiannidis zufolge bei über 50 Prozent bei beatmeten Patienten. Kortison könne das verbessern. "Was ich überraschend fand, war wie viele Patienten Nierenversagen bekamen im Laufe der Erkrankung." Deshalb seien IntensivmedizinerInnen nun sensibler in diesem Bereich geworden.

Ehemalige Covid-19-PatientInnen noch einmal sehen

Zu den Nachwirkungen meinte Karagiannidis: Es sei sinnvoll, ehemalige Covid-19-PatientInnen etwa drei Monate nach der Erkrankung noch einmal sehen. Lungenveränderungen bildeten sich gerade bei Schwererkrankten "nur zäh zurück", gerade von solchen, die Sauerstoff brauchten.



"Die Wintermonate sind die Hochsaison für die Intensivstationen"

30 000 Intensivbetten gebe es in Deutschland, sagte Karagiannidis. Nur rund 600 von ihnen seien aktuell mit Covid-19-Fällen belegt. Das bedeute, es gebe zwischen 15 und 30 Prozent freie Betten. "Wir sind im Moment gut aufgestellt." Man müsse aber in der Diskussion weg von den Corona-Patienten. "Die Wintermonate sind die Hochsaison für die Intensivstationen."