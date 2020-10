- "Aufhebung der Sperrstunde ist kein gutes Signal"

Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern sollen nun regional umgesetzt werden - doch in Berlin wurde am Freitag die Sperrstunde für elf Gastwirte gekippt. Reinhard Naumann (SPD) ist Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf und kritisiert die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts.



Naumann sagte, er befürwortet die zum Teil in vielen Bundesländern erfolgte Aufhebung der Beherbergungsverbote. Bei der Aufhebung der Berliner Sperrstunde am Freitag sei er jedoch skeptisch, "ob dies die richtige Botschaft zur jetzigen Zeit ist", sagte der Bezirksbürgermeister.





Sperrstunde fällt - Alkoholverbot bleibt

Er teile nicht die Auffassung, dass das Offenlassen von Bars und Restaurants von untergeordneter infektiologischer Bedeutung sei. Lange Öffnungszeiten und Alkoholausschank würden durchaus dazu beitragen, dass sich das Virus verbreiten könne. "Ich finde das ein bisschen lebensfremd", sagte der SPD-Politiker. Denn Bars und Restaurants dürften dann zwar regulär geöffnet sein - aber dürften keinen Alkohol ausschenken. Er geht davon aus, dass der Berliner Senat in Berufung gehen wird.





Naumann: Maskenpflicht im öffentlichen Raum denkbar





Naumann bedauert, dass das Urteil zur Sperrstunde eine eher ungünstige Signalwirkung in der Republik habe, sodass andere Urteile möglicherweise auch gekippt würden. Dem Vorschlag der Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci (SPD) für eine Maskenpflicht an besonders belebten öffentlichen Orten in Berlin schlösse er sich an. Für ihn sei dies keine Frage nach dem "ob" sondern eher nach dem "wie".