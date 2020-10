- Streit um den Brexit: "Wir treten auf der Stelle"

Weiterhin droht ein Brexit ohne Vertrag: Europäische Union und Großbritannien konnten sich bislang nicht einigen. Die Zeit werde knapp, aber man wolle ein Dumping beim Verbraucherschutz, im Soziales und in Umweltfragen verhindert, sagt Michael Roth (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt.



Michael Roth (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, sorgt sich kurz vor dem EU-Gipfel um die Verhandlung mit Großbritannien zum Brexit. Es gebe zwar eine Grundlage, einen "Scheidungsvertrag, der schmerzhaft genug ist". Doch Großbritannien wolle keine Zölle zahlen und trotzdem die Vorteile des Binnenmarktes nutzen.

"No Deal" als schlechteste Option



"Wir treten auf der Stelle", so Roth. Es bleibe nicht mehr viel Zeit. Für ihn sei der "No Deal" die

"schlechteste Option". In diesem Fall müsse man eine Notfalllösung angehen, vor allem auch für den Flugverkehr.

Den Frieden nicht riskieren

Aus der Sicht der Europäischen Union sei es wichtig, dass der Binnenmarkt weiter funktionieren müsse und es zu keinem Dumping beim Verbraucherschutz, im Sozialen und bei Umweltfragen komme. Außerdem dürfe es keine Risiken für den Frieden in Nordirland geben, sagte Roth. "Es darf zu keiner Grenze zwischen Irland und Nordirland kommen."

Johnson äußert sich nicht

Der britische Premier Boris Johnson lässt bislang offen, ob er die Gespräche über ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union abbricht. Er wolle zunächst die Ergebnisse des EU-Gipfels abwarten, sagte er. Zuletzt hatte er gedroht, den Verhandlungstisch zu verlassen, falls bis heute kein Durchbruch gelingt.

Das Handelsabkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU ab 2021 regeln. Der EU-Gipfel beginnt am Donnerstagnachmittag in Brüssel.