- Politikwissenschaftler: "Flickenteppich wird erstmal bleiben"

Glücklich schien Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nach dem Corona-Gipfel mit den Länder-Chefs nicht gewesen zu sein. Statt Einheitlichkeit bliebe es wohl erst einmal bei kleinteiligen und regionalen Lösungen, sagte Wolfgang Schröder, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Kassel.



Kanzlerin Merkel, so Schröder, hätte versucht, mit Autorität von mehr Einheitlichkeit zu überzeugen. Stattdessen sei aber wieder ein "Flickenteppich" entstanden, so der Politikwissenschaftler. Die Bundeskanzlerin habe das große Ganze im Blick - sie schaue auf andere Ländern. Die MinisterpräsidentInnen sähen hingegen eher die Regionen - und einige davon sind wenig oder gar nicht betroffen.





Bund-Länder-Gipfel war kein Profilierungs-Wettkampf





Das Ganze sei aber nicht einfach nur die übliche Parteipolitik, was sich an der Protokollerklärung ablesen ließe, so Schröder: Dort würden sich CDU- und SPD-regierte Länder durchaus gegenseitig zustimmen. Auch die MinisterpräsidentInnen hätten nicht zwangsläufig versucht, auf dem Gipfel ihr Profil zu schärfen, denn die Übereinstimmungen verliefen auch quer durch die Parteien, so Schröder.





Schröder: Entwicklungen der nächsten zwei Wochen abwarten



Es werde sich zeigen, wie wirksam der Gipfel sei - ob sich in zwei Wochen wirtschaftliche Zuspitzungen oder auch neue gesundheitlich-medizinische Erkenntnisse abzeichneten, so der Politikwissenschaftler. Derzeit sehe er aber nicht, dass sich etwas am föderalen "Flickenteppich" ändern werde.