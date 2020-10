- "Dürfen Menschen nicht erneut wochenlang wegschließen"

Die Corona-Zahlen steigen wieder stark an und damit auch die Sorge, wie Menschen in Pflegeheimen und Krankenhäusern gut geschützt werden können. Für Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, gehören Schnelltests und mehr Verantwortungsgefühl zu den Lösungen.



Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser hätten ein halbes Jahr lang Erfahrung sammeln können, wie sicherer Infektionsgrundschutz und Kontaktdokumentation in diesen Einrichtungen zu realisieren sind, sagte Brysch. Dies sei wichtig, damit Besuchsrechte und Kontaktmöglichkeiten weiterhin gegeben bleiben. Es dürfe sich nicht wiederholen, dass man "Menschen über Wochen wegschließe", so der Stiftungsvorstand.





Pflegepersonal und Ärzteschaft in der Verantwortung





Die BewohnerInnen und PatientInnen hätten sich im Frühjahr häufig über das Pflegepersonal oder ÄrztInnen mit Covid-19 angesteckt, so Brysch. Deswegen seien Schnelltests nun eine gute Sache - würde aber eine Pflegekraft positiv getestet, fällt sie aus. Dies sorgt für neue Engpässe. Brysch appellierte an die Mitarbeitenden von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, dass sie sich auch im privaten Bereich sehr streng an die Schutzmaßnahmen hielten.





Brysch: Menschen unbedingt weiter besuchen





Menschen, die ein Alten- und Pflegeeinrichtungen leben, sollten auf jeden Fall weiter besucht werden, so Brysch. Denn es gebe BewohnerInnen, die schon nach etwa einem Jahr sterben - diese Zeit sollte nicht in Einsamkeit verbracht werden.