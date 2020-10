- Müller zu schärferen Corona-Regeln: "Ein Schritt nach vorne"

In Deutschland sollen bald einheitlichere Corona-Regeln gelten: Gerade in Hotspots wie Berlin bedeutet das weitere Kontaktbeschränkungen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist besorgt - und kündigt an, über eine erweiterte Maskenpflicht zu sprechen.



Für Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) sind die neuen Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern ein gutes Signal. "Es ist ein Schritt nach vorne", sagte er nach der Tagung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länder-Chefs vom Mittwochabend. Es sei eine breite Verständigung, er habe aber weiterhin viel Sorge, auch weil man sehe, was in anderen Ländern passiere und wie hoch die Fallzahlen mit dem Coronavirus seien.

Rückblick auf das erste Halbjahr 2020



Es sei gut gegangen im ersten Halbjahr, weil schnell viel beschlossen wurde und die Bürger mitgemacht hätten, so Müller. "Daran müssen wir anknüpfen."

Zu dem neuen Rekordwert an Neuinfektionen in Deutschland, den das Robert Koch-Institut am Donnerstag meldete, sagte Müller: Die neu beschlossenen Maßnahmen müssten erst mal wirken. Das geschehe zeitverzögert.

Berlin will über erweiterte Maskenpflicht reden



Inhaltlich gebe es für Berlin wenig qualitative Veränderungen, meinte Müller. Es gebe bereits ein Frühwarnsystem mit der Corona-Ampel. Berlin habe schon viel beschlossen, von dem, worauf sich geeinigt worden sei. Bei der erweiterten Maskenpflicht müsse nun der Senat beraten, wo diese gelten solle. "Wir müssen schauen, ob es auf öffentlichen Plätzen auch Sinn", so Müller. Dankbar seien belebte Einkaufsstraßen, etwa an Samstagen auf gewissen Streckenabschnitten.

Politik komme an ihre Grenzen



Was die Kontrolle der Kontaktbeschränkungen angehe - private Feiern dürfen in Hotspots nur noch mit maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten abgehalten werden - sagte Müller, da komme Politik auch an ihre Grenzen. "Wir können nicht vor jede Wohnungstür einen Polizisten stellen."

Appell an "Eigenverantwortung"



Das Thema der Stunde sei , dass die Maßnahmen "wirklich durchgesetzt werden, dass sie kontrolliert werden", so Müller. "Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen." Aber nun müssten auch die Menschen in Deutschland mithelfen. Deshalb appelliere Müller an die "Eigenverantwortung aller".