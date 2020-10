- "Wir achten sehr genau auf die soziale Durchmischung der Kieze“

Berlin braucht mehr bezahlbaren Wohnraum. Vor allem im Osten der Stadt werden deswegen viele neue Sozialwohungen gebaut. Kritiker und Anwohner befürchten neue soziale Brennpunkte. Bausenator Sebastian Scheel von der Linken sieht das anders.



Berlin braucht bezahlbare neue Wohnungen. In vielen Bezirken sollen deswegen neue Wohnungen entstehen. In Marzahn-Hellersdorf, einem Stadtteil, der seit Jahren mit sozialen Problemen kämpft, sollen nun vor allem Wohnungen für Mieter mit Wohnberechtigungsschein entstehen.

20 Jahre Quartiersmanagement, so die Angst im Kiez, könnten zunichte gemacht werden. Alteingesessene Bewohner fürchten nun, dass der Kiez sozial "umkippt". Der Berliner CDU-Abgeordnete Gräff malt ein Ghetto-Szenario wie in Paris an die Wand.

Keine Ghettoisierung des Berliner Ostens



Sebastian Scheel von der Linken ist Berlins Bausenator. Er glaubt nicht an die Ghettoisierung des äußersten Ostens der Hauptstadt. Scheel findet die Diskussion schwierig, da fast die Hälfte aller Berlinerinnen und Berliner Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein habe.

"Wer die Hälfte der Berlinner*innen als Problemfall darstellt, der hat vielleicht selbst ein Problem.“ Außerdem achte man bereits sehr genau auf die Durchmischung der Berliner Kieze, sagt der Bausenator, etwa mithilfe des Monitoringprogramms "Soziale Stadt“, mit dem auf soziale Schieflagen frühzeitig hingewiesen werden soll.

Landeseigene Bauflächen vor allem im Osten

Fakt bleibt jedoch, dass die große Mehrheit der Sozialwohnungen im Berliner Osten gebaut wird – wesentlich mehr als im Westen der Stadt. Das liege vor allem an den zur Verfügung stehenden landeseigenen Flächen, auf denen sich die Bebauung überhaupt realisieren lasse, erklärt Scheel.

„Die landeseigenen Flächen liegen vor allem in Marzahn, Lichtenberg, Pankow, Treptow-Köpenick und Spandau.“ Das bedeutet dann auch, dass dort die meisten stadteigenen Bauprojekte stattfinden, so der Linken-Politiker.

Eine Bebauung des Tempelhofer Felds kommt für Scheel dabei jedoch vorerst nicht infrage. Das Feld sei als Frischluftschneise und Erholungsort wichtig für die Stadt und außerdem gebe es eine klare Gesetzeslage, die eine Bebauung des Felds verhindern soll.