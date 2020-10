- "Es braucht einen Plan für die grüne Transformation"

Neun Prozent weniger CO2-Emissionen im ersten Halbjahr 2020 - so die Bilanz einer neuen Studie. Jetzt sei die Politik gefragt, die Ergebnisse in ihre Klimapolitik einwirken zu lassen, sagte einer der Co-Autoren, Hans Joachim Schellnhuber, Gründungsdirektor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.



Das Bahnbrechende der Studie sei der Aufbau einer Datenbasis, so Schellnhuber, die an der Tsinghua University in Peking erstellt wurde. In diese würden stündlich bis wöchentlich Daten aus den Bereichen Verkehr, Schwerindustrie und Stromerzeugung eingespeist und ließen sich somit mit den Emissionen aus dem Jahr 2019 vergleichen. Bisherige Studien mussten unter anderem mit Schätzungen arbeiten, sagte der Wissenschaftler.





Schwerindustrie und Stromerzeugung verändern sich nur langsam





Es gebe "langsame und schnelle Variablen", so Schellnhuber. Der Rückgang im Bereich Verkehr sei klar auf das Home Office zurückzuführen - und auch ein Vorbote der Digitalisierung, so Schellnhuber. Andere Sektoren reagierten wiederum viel langsamer auf drastische Maßnahmen. Es brauche nun einen langfristigen Plan für die "grüne Transformation" Richtung Klimaschutz, wie der Klimaexperte sagte. Dabei gehe es nicht nur um individuelles Verhalten, sondern auch darum, Produktionsstätten umzustrukturieren und neue Wertschöpfungsketten zu errichten.





Politik ist jetzt mit neuer Klimapolitik gefragt





Der Klimaforscher erwartet auch Rebound-Effekte, also dass sich das CO2-Niveau wieder auf den Prä-Corona-Stand einpendele. Allerdings habe die Politik jetzt Signale bekommen, wo sie zuerst ansetzen könne. Die Studie, so Schnellnhuber, sei Anlass, um mit der Politik über die Klimapolitik erneut intensiv ins Gespräch zu kommen.



Webtipp:

Auf der Webseite www.nature.com können Sie die Studie in englischer Sprache nachlesen. Den Kohlendioxid-Monitor können Sie unter www.carbonmonitor.org abrufen.