- "Die neuen Corona-Regeln sind nicht ausreichend begründet“

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern gibt es viel Kritik an den regional unterschiedlichen Regeln. Der Politologe Felix Knüpling glaubt, dass neue Regeln, wie die Beherbergungsverbote, besser erklärt werden müssen.



Noch im Frühjahr wurde der deutsche Föderalismus als wichtiges Instrument im Kampf gegen das Coronavirus gefeiert. Ein halbes Jahr später sieht das anders aus. Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch im Kanzleramt herrscht große Uneinigkeit. Vor allem das Thema Beherbergungsverbote sorgt bundesweit für großes Durcheinander.

Der Politologe Felix Knüpling glaubt trotzdem an die Vorteile des Föderalismus in Deutschland. Dass Deutschland im Frühjahr so schnell, flexibel und regionalspezifisch auf den Ausbruch der Corona-Pandemie reagieren konnte, sei auch international als großer Vorteil wahrgenommen worden, sagt der Föderalismusforscher.

Unterschiedliche Regeln notwendig



Dass es jetzt beim Thema Beherbergungsverbote so große Uneinigkeit gibt, elf Bundesländer sind dafür, fünf dagegen, sei zwar unglücklich, aber auch nicht unlösbar, glaubt Knüpling. "Zu viele unterschiedliche Regelungen führen aber zu Verwirrung und damit auch zu einem Akzeptanzverlust.“ Da müsse man sicherlich nochmal nachjustieren, sagt der Politologe.

Trotzdem findet er die Diskussion um Kleinstaaterei und einen innerdeutschen Flickenteppich überzogen. Die unterschiedlichen Haltungen der Länder vor dem Corona-Gipfel, resultierten nicht zuletzt auch aus den verschiedenen politischen Konstellationen und dem sehr unterschiedlichen Infektionsgeschehen in den Bundesländern.

Weil das regionale Infektionsgeschehen so unterschiedlich sei, könne es auch nur bis zu einem gewissen Grad einheitliche Regeln geben. "Warum sollten die Maßnahmen im Corona-Hotspot Berlin-Mitte die gleichen sein, wie im Landkreis Stendal, wo es kaum Infizierte gibt“, wirft Knüpling ein.

Regeln müssen gut begründet werden



Dass sich Reisende vorher über die Corona-Richtlinien an ihrem Reiseziel informieren, müsse man den Bundesbürgern dabei schon abverlangen können, findet der Föderalismusforscher. "Die Politik muss hier vor allem gut begründen, warum einige Maßnahmen ortsgebunden anders sind“, so Knüpling.

Das sei bei den Beherbergungsverboten und Sperrstunden bisher nicht ausreichend passiert, kritisiert der Föderalismusforscher. Wenn das Robert-Koch-Institut vor allem private Feiern, Reiserückkehrer aus dem Ausland und die Fleischindustrie als Verursacher des Infektionsgeschehens ausmacht, fragt man sich natürlich, warum man nicht mehr innerhalb von Deutschland reisen darf, so der Politologe.