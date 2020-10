- Besuchsverbot in Berliner Vivanteskliniken

Das Besuchsverbot sei, so Stötzner, "eine Katastrophe" - aber es gehe nun mal nicht anders, denn Berlin sei mittlerweile ein Corona-Hotspot. Die Patientenbeauftragte vermutet, dass es die Vivanteskliniken getroffen hat, weil ihnen eine besondere Rolle bei der Versorgung von an Covid-19 erkrankten Personen zukommt. Denkbar wäre, so Stötzner, dass andere Berliner Kliniken nachzögen, falls die Infektionszahlen weiterhin anstiegen.

Auch kein Zutritt mit negativem Corona-Test





Die Patientenbeauftragte unterstrich, dass auch ein negativer Corona-Test keine Garantie sei, sich nicht doch angesteckt zu haben. Aber: Sie wolle sich dafür einsetzen, dass der Zutritt zu Angehörigen im Krankenhaus mit einem negativen Testergebnis möglich wird.

Weitere Krankenhäuser könnten Zutritt einschränken





Angehörige würden von Vivantes eine Handreichung bekommen, an wen sie sich wenden können, wenn sie ins Krankenhaus kommen wollen. Insbesondere die verantwortlichen ÄrztInnen sollen in Rücksprache Auskunft geben, ob PatientInnen besucht werden können, so Stötzner. Diese Informationen sollen sich demnächst auf der Vivantes-Webseite finden.



Hier finden Sie den Kontakt zur Patientenbeauftragten Karin Stötzner.