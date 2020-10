- „Wenn es keine Aufarbeitung gibt, kann auch Prävention nicht funktionieren“

Immer wieder kommt es im Sport zu Missbrauchsfällen. Über das Ausmaß informiert am Dienstag die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Für Kommissionsleiterin Sabine Andresen hängen Aufarbeitung und Prävention dabei untrennbar zusammen.



Sexueller Kindesmissbrauch droht immer wieder dort, wo es junge Schützlinge und Erwachsene mit Macht gibt. Auch in Sportvereinen kommt es unter diesen Vorbedingungen immer wieder zu Missbrauchsfällen. Am Dienstag stellt die von der Bundesregierung eingesetzte, unabhängige Kommission zur Aufarbeitung Sexuellen Kindesmissbrauchs ihre bisherigen Erkenntnisse zum Thema Missbrauch im Sport vor.

Sabine Andresen ist die Vorsitzende der Kommission. Wie in vielen Feldern geht die Kommissionsleiterin im Sport von einer hohen Dunkelziffer aus. "Wir stellen fest, dass es Betroffenen aus dem Bereich Sport anscheinend besonders schwierig gemacht wird, über ihre Erfahrungen zu berichten.“

Die Macht der Trainer



Ein wiederkehrendes Thema seien jedoch Trainer, die aufgrund ihres Erfolgs eine große Machtposition innehaben, die sie als Täter ausnutzen, erklärt Andresen. Opfern wird dann oftmals nicht geholfen, sagt die Kommissionsleiterin.

Im Gegenteil hätten Betroffene schon als Kinder und Jugendliche eher das Gefühl, das Übergriffe in Ordnung seien, weil es gesehen wird, aber niemand eingreift. "Dann ist es natürlich sehr schwer für ein Kind, Übergriffe richtig einzuordnen und sich damit vertrauensvoll an jemanden zu wenden.“

Alle müssen aufarbeiten

Sport sei eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen bei Minderjährigen, sagt Andresen. Jede und jeder zweite Jugendliche in Deutschland ist Mitglied in einem Sportverein. Die Kommission konzentriert sich deswegen weniger auf bestimmte Sportarten, sondern mehr auf die Gelegenheitsstrukturen für Täter und Täterinnen.

"Wir müssen davon ausgehen, dass alle Sportarten betroffen sind, nicht nur die, bei denen körperliche Hilfestellungen besonders notwendig sind, wie etwa beim Turnen“. Deswegen fordert die Kommissionsleiterin, dass sich alle Sportvereine und -verbände mit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen beschäftigen.

Gute Prävention braucht Aufarbeitung



Zumindest in Sachen Prävention gehen einige Sportvereine mittlerweile voran, sagt Andresen. "Viele Vereine sind mittlerweile dabei sich ein Schutzkonzept zu erarbeiten und Kinder darüber zu informieren, welcher Körperkontakt und welche Hilfestellung ok ist und welche nicht.“

Bei der Anhörung der Kommission zur Aufarbeitung Sexuellen Kindesmissbrauchs am Dienstag in der Akademie der Künste in Berlin gehe es aber nun darum, welche Rechte erwachsene Betroffene haben, die als Kinder sexuellen Missbrauch im Sport erfahren mussten.

Denn nur aus der Aufarbeitung vergangener Missbrauchsfälle, könne man etwas über die Strukturen im Sport lernen, die zu Kindesmissbrauch führen, um dann sinnvolle Präventionsmechanismen einzusetzen, erklärt Andresen.