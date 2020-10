- "Gut 30 Prozent der Gastrobetriebe stehen vor dem Aus"

Ein Berliner Kneipenbesitzer hat wegen Einnahmeausfällen in der Corona-Krise geklagt - und verloren. Das Urteil war erwartbar, sagt Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Berlin. Doch aufgeben will die Branche nicht.

Das Urteil des Berliner Landgerichts war erwartbar, so Lengfelder. Man müsse nun die Urteilsbegründung abwarten und möglicherweise in die nächsthöhere Instanz gehen. Es sei leider nicht möglich, für die gesamte Branche eine Musterklage zu führen, denn die Entschädigungbeträge seien pro Betrieb unterschiedlich, so Lengfelder.





DEHOGA: Zuschüsse für Gastronomie und Hotellerie reichen nicht





Lengfelder schätzt die Unterstützung durch die Berliner Corona-Soforthilfen und Überbrückungshilfen des Bundes. Doch diese seien für die Branche nicht ausreichend. Ein möglicher Mietzuschuss im Oktober 2020 für GastronomInnen durch den Berliner Senat sei "ein sehr positives Signal", so der Berliner DEHOGA-Chef. Aber auch hier zeige sich Ungleichheit, denn für einige Gastro-Betriebe reiche der Zuchuss, für andere nicht. Es müsse auch über die gerechte Verteilung gesprochen werden.





Private Feiern sind Auslöser für Infektions-Boom





Der Berliner DEHOGA-Chef wies darauf hin, dass weder Gastronomie noch Hotellerie Infektions-Hotspots seien. Viel eher seien es private und auch illegale Feiern, bei denen sich die Leute in Berlin angesteckt hätten. Der Verband lehnt zudem das Beherbergungsverbot komplett ab - Lengfelder nannte es eine "bundesweite Ideensammlung". Das Verbot schade seiner Branche, gut 30 Prozent aller Gastronomiebetriebe stünden derzeit vor der Insolvenz.