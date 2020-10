- Gendergerechte Sprache – provokativ oder überfällig?

Gesetzestexte seien eine schwierige Textgattung, so Kotthoff. Die Sprache sei abstrakt, sperrig und voller Singulare wie "der Verbraucher", "der Schuldner" und ähnliches. Hier werde ein einseitiges Bild erzeugt.





Viele Institutionen abhängig von Leitfäden





Die Zukunft von Gesetzestexten, so die Linguistin, liege vielmehr in Begriffen wie "Geschäftsführung" oder "zahlungsunfähige Personen". Dies sei weniger provokant, so Kotthoff. Sie kritisierte zudem, dass zu viele Institutionen sich auf Leifäden verließen - Sprachgefühl sei manchmal ein guter Kompass.





Generisches Maskulinum verdeckt andere Geschlechter



Das generische Maskulinum sei problematisch, so die Sprachwissenschaftlerin, weil bei Begriffen wie "der Lehrer" oder "der Schreiner" keine nicht-männlichen Personen vor dem inneren Auge sichtbar würden, so die Linguistin. Viele Textformen könnten dieses Problem aber durch Variationen in der Sprache umgehen. Gesetzestexte seien aber anders - sie müssten sich durch eine hohe Gleichförmigkeit auszeichnen. Der Entwurf des BJM sei "gut gemeint", so Kotthoff - aber nicht die Zukunft der Gesetzestexte.