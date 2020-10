- "Ein Nachtleben unter Einhaltung der Hygieneregeln ist möglich“

Berlins Kneipenwirte klagen auf Schadenersatz für die Einnahmeausfälle wegen der Corona-Bestimmungen und protestieren gegen die neue Sperrstunde. Roberto Manteufel vom Bündnis "Bars of Berlin" glaubt, dass die Anstrengungen der Bar- und Clubbetreiber nicht gewürdigt werden.

Kneipen, Bars und Restaurants machen die Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie schwer zu schaffen. Ein Wirt aus Charlottenburg hat deshalb das Land Berlin verklagt. Er will Schadenersatz für die Einnahmeausfälle während des Shutdowns im Frühjahr. Sollte er Recht bekommen, dann könnte das richtungsweisend für viele Klagen in Deutschland sein.

Roberto Manteufel blickt gespannt auf das Urteil. Er betreibt die Bar "Marietta“ im Prenzlauer Berg und ist Mitglied der Initiative "Bars of Berlin“, die zuletzt einen Eilantrag gegen die am Wochenende eingeführte Sperrstunde in der Hauptstadt eingereicht hat.

Sperrstunde bringt neue Einahmeausfälle

Gleich am ersten Tag der Sperrstunde am vergangenen Samstag habe er einen Einnahmeneinbruch von mindestens 30 Prozent gehabt, erklärt Manteufel. "Das war schon eine Hausnummer.“ Schon seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr sei die Lage äußerst schwierig.

"Die Zeit der Zwangsschließung zwischen dem 14. März und dem 2. Juni hat das Erreichen unserer Jahresziele eigentlich unmöglich gemacht“, sagt der Barbesitzer. Im Sommer konnte Manteufel durch seinen großen Außenbereich zwar einen Teil der Verluste wiedergutmachen. Doch jetzt drohen durch die kälteren Temperaturen in Kombination mit der Sperrstunde neue Einnahmeeinbrüche.

Gefeiert wird trotzdem

Für den Barbesitzer hat dabei vorrangig die Politik das Nachtleben als Infektionsgefahr identifiziert. Auch die Berliner Clubcommission habe nochmal darauf hingewiesen, dass es nach den Daten des Robert-Koch-Instituts vor allem im privaten Umfeld zu Ansteckungen mit dem Coronavirus komme, wirft Manteufel ein.

Wenn Bars, Kneipen und Restaurants um 23 Uhr zumachen müssen, würden sich die Leute sogar noch mehr privat treffen, glaubt Manteufel. "Es ist wirklich naiv anzunehmen, dass die Menschen in dieser Stadt nicht feiern würden.“ Einen Rückgang des Infektionsgeschehens durch die Sperrstunde erwartet der Barbesitzer so nicht.

Geschütztes Nachtleben möglich



Ein Nachtleben unter Einhaltung der Hygienebedingungen sei weiterhin möglich, erklärt Manteufel. Viele Kneipen und auch die Berliner Clubs hätten sich wahnsinnige Mühe gegeben, effektive Hygienekonzepte zu erarbeiten. Die Politik müsse hier deutlicher trennen zwischen illegalen Partys, auf denen es zu Ansteckungen kommt, und offiziellen Veranstaltungen in Clubs und dem geregelten Barbetrieb.