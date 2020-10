"Die Sperrstunde in Berlin ist nicht zielführend“

Die Corona-Zahlen steigen in Berlin immer weiter an. Deswegen hat der Berliner Senat jetzt eine Sperrstunde für Bars und Restaurants verhängt. Die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer, Beatrice Kramm, ist von deren Wirksamkeit noch nicht überzeugt.

In Berlin sind die Corona-Zahlen zuletzt wieder sprunghaft angestiegen. Als besonders gefährlicher Infektions-Hotspot gelten Partys. Deshalb hat die rot-rot-grüne Regierung in der Hauptstadt in der vergangenen Woche eine Reihe von Maßnahmen erlassen. Unter anderem auch eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr.

Für Beatrice Kramm, Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer, ist die Sperrstunde vollkommenes Neuland: "Das ist etwas, das wir in Berlin noch nie gesehen haben.“ Dementsprechend vorsichtig ist die Wirtschaftsvertreterin auch noch mit einem Fazit.

Wie wirksam ist die Sperrstunde?

Nach dem ersten Wochenende mit Sperrstunde in Berlin sei noch völlig unklar, ob die Maßnahme der Berliner Regierung irgendeine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen habe, gibt die IHK-Präsidentin zu bedenken. Man müsse jetzt gemeinsam weiter darauf schauen, ob die Sperrstunde eine hilfreiche Maßnahme sein kann, so Kramm.

Bisher ist die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer noch nicht überzeugt von der Wirksamkeit der Sperrstunde. "Gerade die Gastronomen und Barbesitzer haben sich viele Gedanken gemacht, wie sie Hygienekonzepte entwickeln können“, so Kramm.

Da müsse man sich jetzt schon fragen, warum viele Bars und Restaurants, die sich an alle Vorgaben gehalten haben und alles getan haben was von ihnen verlangt wurde, jetzt durch die Sperrstunde bestraft werden, gibt die Berliner IHK-Präsidentin zu bedenken. "Und wir wissen auch alle: Partys lassen sich überall feiern.“

Maßnahmen gezielt einsetzen

Als Ausgleich für die Verdienstausfälle der Wirte in den Stunden von 23 bis 6 Uhr hat der Berliner Senat Kompensationen angekündigt. Dabei müsse aber genau geguckt werden, wer wieviel Hilfe braucht, sagt Kramm. „Maßnahmen, die mit der Gießkanne ausgeschüttet werden, sind nicht unser Ziel“, so Kramm.

Es gebe zwar zielführende Vorschläge wie etwa eine Miethilfe für betroffene Wirte, es müsse aber auch weiter darauf geschaut werden, ob die Sperrstunde grundsätzlich sinnvoll sei, fordert Kramm. „Der Gesundheitsschutz und die Eindämmung der Pandemie haben zwar immer absolute Priorität“, so Kramm. Trotzdem müssten Maßnahmen gezielt durchgeführt werden und kontinuierlich auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.