- "Hunger ist eine Schande im 21. Jahrhundert"

Der Friedensnobelpreis 2020 geht an das UN-Welternährungsprogramm - die Entscheidung ist umstritten. Doch Fakt ist: Weltweit hungern immer mehr Menschen. Klimawandel und Corona-Pandemie treiben Hungerkrisen, sagt Bettina Lüscher, Sprecherin des Deutschen Büros des UN-Welternährungsprogramms.

Lüscher nannte es es eine "Schande im 21. Jahrundert", wenn Menschen nicht wüssten, woher die nächste Mahlezeit kommen soll. Der Friedensnobelpreis helfe, auf den furchtbaren Teufelskreis zwischen Hunger und Krieg aufmerksam zu machen. Denn der Hunger könnte effektiver bekämpft werden, wenn es nicht immer neue und auch zunehmend mehr Kriege und Konflikte gäbe, so Lüscher.





Zahl akut Hungernder wird sich 2020 voraussichtlich verdoppeln





Die Zahl jener, die akuten Hunger litten, so Lüscher, könne in diesem Jahr von 150 Millionen auf 270 Millionen steigen. Akuter Hunger bedeutet: Für diese Menschen ist der Tod durch Verhungern sehr nah. "Dies ist eine echte Tragödie", so die Sprecherin. Die Gründe sind vielschichtig und greifen ineinander über - dazu gehörten Kriege und Konflikte, aber auch der Klimawandel, Wirtschaftsprobleme und zusätzlich die Corona-Krise und ihre sozialen wie wirtschaftlichen Verwerfungen.





Corona-Krise verschärft Hungerkrisen





Die Gewichtung der Hilfen habe sich verlagert - waren einst nur 20 Prozent der Einsätze des Welternährungsprogramms in akuten Krisen, seien es mittlerweile bis zu 80 Prozent. Lüscher nannte die Kriegsgebiete Syrien und Jemen, in denen die Hungerkrisen sehr schlimm sind - und sich noch verschärfen werden in der Corona-Krise.