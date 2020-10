Alfred-Wegener-Institut/dpa/Graupner Bild: Alfred-Wegener-Institut/dpa/Graupner

Mo 12.10.2020 | 07:45 | Interviews

- "Die Arktis ist ein Frühwarnsystem für den Klimawandel“

Das Forschungsschiff "Polarstern" ist am Montagmorgen nach einjähriger Arktisexpedition zurückgekehrt nach Bremerhaven. Marcel Nicolaus, Meereisphysiker vom Alfred-Wegener-Institut, war mit an Bord. Er warnt vor den Folgen des Klimawandels, die in der Arktis immer deutlicher werden.