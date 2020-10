- "Der Kampf gegen den Hunger war schon vor Corona nicht mehr auf Kurs“

Die Welthungerhilfe warnt: Durch die Corona-Pandemie könnten immer mehr Menschen zusätzlich vom Hunger bedroht werden. Wie es trotz der Pandemie gelingen kann, den weltweiten Hunger zu reduzieren, erklärt Marlehn Thieme, Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe.

Bis zum Jahr 2030 soll niemand auf der Welt mehr hungern müssen. Das ist das Ziel, dem sich die Vereinten Nationen verpflichtet haben. Die Corona-Pandemie war in diesem Ziel aber natürlich noch nicht mit einberechnet. Am Montag wird nun der neue Welthungerindex veröffentlicht.

Zu deren Herausgeberinnen gehört auch die Welthungerhilfe. Marlehn Thieme ist Präsidentin der Welthungerhilfe und für sie war die Welt im Kampf gegen den Hunger auch schon vor der Pandemie nicht mehr auf Kurs.

Bis zu 820 Millionen Menschen gefährdet

"Schon vor Corona hungerten weltweit immer noch rund 690 Millionen Menschen“, erklärt Thieme. Die Vereinten Nationen rechnen nun damit, dass durch die Corona-Pandemie noch einmal 80 bis 130 Millionen Menschen dazu kommen könnten.

Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation in vielen Ländern des globalen Südens aber auch durch die Lockdowns habe sich der Hunger auf der Welt noch einmal weiter ausgebreitet. Denn die Lockdowns hätten vor allem Menschen, die im informellen Sektor oder als Tagelöhner arbeiten, hart getroffen, so Thieme.

Besonders gefährlich sei die Situation in den Ländern, in denen aktuell mehrere Krisen zusammenkommen. Im Sudan und in Kenia gebe es beispielsweise durch Überschwemmungen, die Heuschreckenplage und die Corona-Pandemie derzeit eine multiple Krisenlage, in der die Ernährungsversorgung massiv gefährdet sei, warnt Thieme.

Politischer und persönlicher Wille entscheidend



Das Ziel den Hunger bis zum Jahr 2030 zu besiegen, sei jedoch keineswegs unmöglich. Dafür brauche es aber vor allem auch den politischen Willen, sagt Marlehn Thieme. Einerseits müssen bestehende Projekte im Kampf gegen den Hunger "pandemiefest“ gemacht werden, etwa in dem Hygieneregeln und Aufklärung auch in Projekten vor Ort umgesetzt werden, fordert sie.

Andererseits ginge es auch darum, den eigenen Lebensstil auf dessen globale Auswirkungen stärker in den Blick zu nehmen. Regionale Produkte und klimafreundliche Verkehrsmittel können einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten, der für Dürren und Überschwemmungen in den Ländern des globalen Südens verantwortlich ist, gibt die Präsidentin der Welthungerhilfe zu bedenken.

Zuletzt gehe es aber auch immer wieder darum, die Programme im Kampf gegen den Hunger auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, fordert Thieme. Es müsse vor allem Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden, damit sich die Menschen in Hungerregionen bis spätestens 2030 auch unabhängig von Hilfeleistungen besser versorgen können.