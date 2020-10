- Ruppert: Grippeimpfung vorrangig für Risikogruppen

Im Herbst ist die beste Zeit, um sich gegen Grippe impfen zu lassen. Doch aktuell sind nur gut 26 Millionen Impfdosen für Deutschland verfügbar. Vor allem Risikogruppen sollen diese in Anspruch nehmen, sagte Burkhard Ruppert, Vize-Vorsitzender der Kassenärzlichen Vereinigung Berlin.



Ruppert sagte: "Nicht alle, die möchten, sollen geimpft werden". Die Grippeschutzimpfung sollte im Rahmen der Stiko-Empfehlungen (Ständige Impfkommission) vorrangig von RisikopatientInnen, Älteren und chronisch Kranken genutzt werden. Ein klärendes Gespräch mit dem Hausarzt kann Sicherheit geben, ob man selbst zu einer Risikogruppe zählt, so Ruppert.





Ruppert: Kommunikationsfehler bei den Impfaufruf





Wünschenswert wäre allerdings schon eine flächendecke Grippeimpfung in Deutschland, so Ruppert. Denn wenn keine Grippe ausbricht, brächte dies zusätzlichen Schutz oder Gewissheit im Falle einer Corona-Infektion, denn die Symptome sind sehr ähnlich. Aber: Derzeit gebe es nur 26 Millionen Impfdosen für insgesamt rund 80 Millionen BürgerInnen.





Kritik an Beherbungsverbot für BerlinerInnen





Derzeit ließen sich viele Menschen auf das Coronavirus testen, damit sie in den Urlaub fahren können. Damit stießen die Testkapazitäten an Grenzen, so Ruppert. Er kritisierte zudem das Beherbergungsverbot für BerlinerInnen in Brandenburg - dies sei nicht nachzuvollziehen, sagte der Vize-Vorsitzender der Kassenärzlichen Vereinigung Berlin.

