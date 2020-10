- Weniger Kulturkampf, mehr Wahlkampf

Am Montag beginnt der US-Senat mit der Anhörung von Donald Trumps Kandidatin für den Supreme Court, Amy Coney Barrett. USA-Experte Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik glaubt an eine aufgehitzte Debatte, vor allem um das umstrittene US-Gesundheitssystem.



Die Richterinnen und Richter am Supreme Court, dem obersten Gerichtshof der USA, urteilen auf Lebenszeit und können die US-Gesellschaft so für Jahrzehnte mitprägen. Nach dem Tod der obersten Richterin Ruth Bader Ginsburg versucht US-Präsident Donald Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl Anfang November noch seine Kandidatin, die 48-jährige Konservative Amy Barrett, im Supreme Court zu installieren.

Sollte Barrett die am Montag beginnende Anhörung im Justizausschuss des US-Senats, in dem unter anderen auch Kamala Harris, die Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten, sitzt, überstehen, könnte es zukünftig ein konservatives Übergewicht im Supreme Court geben.

Mindestens zwei Repubilkaner unentschlossen

Für Markus Kaim, USA-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist die Bestätigung von Amy Barrett im Senat eigentlich nur noch eine Formsache, da die Republikaner von US-Präsident Trump im Senat die Mehrheit innehaben.

"Mindestens zwei republikanische Senatoren sollen sich aber unwohl damit fühlen, die Entscheidung über Barrett noch vor der Präsidentschaftswahl durchzupeitschen“, schränkt Kaim ein. "Dann könnte es mit einer Mehrheit schon knapp werden.“

Diskussion um die Gesundheitsreform

Ein besonders wichtiges Thema während Barretts Anhörung wird die Gesundheitsversorgung in den USA, und hier konkret die Reform des Gesundheitssystems noch unter dem vorherigen Präsidenten Barack Obama, prognostiziert Kaim.

In diesem Herbst soll der Supreme Court überprüfen, ob Barack Obamas Gesundheitsreform verfassungsgemäß ist. Während sich Amy Barrett schon länger kritisch gegenüber Obamas Reform äußert, habe die Corona-Pandemie nun aber noch einmal alle Schwächen des US-Gesundheitssystems aufgezeigt, die ohne Obamas Reform noch drastischer wären, erklärt Kaim.

"Bei der Anhörung von Amy Barrett wird es weniger einen weltanschaulichen Kulturkampf wie bei den letzten Anhörungen geben. Sondern es wird konkret um die Zustimmung zu Obamas Affordable Care Act gehen“, glaubt der USA-Experte.

Ernennung trotzdem wahrscheinlich

Trotzdem glaubt Kaim an eine Ernennung von Barrett zur obersten Richterin. "Die Polarisierung und Spaltung in den USA hat dazu geführt, dass bei vielen wichtigen Entscheidungen zuletzt exakt entlang der Parteilinien abgestimmt wurde“, so der Politologe.

Trotz der leichten Zweifel einiger Republikaner bezüglich des Verfahrens sei daher nicht damit zu rechnen, dass diese Republikaner gemeinsam mit den Demokraten Amy Barrett verhindern werden, erklärt Kaim.