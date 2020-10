- Risikogruppe: Junge und alte Alleinstehende

"Die Sorgen, die Ängste, aber auch die gefühlten und realen Bedrohungen, die ja die Corona-Zeit für alle Menschen darstellt, (…) sind an sich eine große Herausforderung", sagt Katarina Stengler. Sie ist Psychiaterin am Helios-Park-Klinikum in Leipzig. Denn da ginge es um existenzielle Sorgen. "Da geht es um Bedrohung der Strukturen, der Organisationsabläufe, familiärer Beziehungen, beruflicher Existenzen", sagt sie. Insgesamt sei die Corona-Krise mit all ihren Voraussetzungen eine große Herausforderung.

Alleinstehende Menschen sind besonders gefährdet

Besonders betroffen seien zunächst die tatsächlich vom Virus infizierten Menschen. "Aber eben auch Menschen, die durch vorbestehende psychische Erkrankungen (…) sind besonders betroffen", sagt Stengler. Zur Hoch-Risikogruppe zählten aber auch Menschen, die allein leben und schon vor der Krise Schwierigkeiten hatten, soziale Kontakte aufrecht zu erhalten.

Das seien einerseits ältere Menschen, die weit von Angehörigen entfernt wohnten und auch sonst wenig soziale Kontakte haben. Aber nach der ersten Welle sei auch deutlich geworden: Auch junge Leute, die allein wohnen, seien stark betroffen.

"Kinder und Jugendliche sind stark"

Die Auswirkungen auf Kinder seien hingegen sehr komplex, erklärt die Psychiaterin. Es sei aber sicher so, dass dieser plötzliche Stopp im sozialen Umfeld eine große Herausforderung für Kinder gewesen sei. "In den familiären Systemen gab es zu weilen nicht genug Kräfte, nicht genug Möglichkeiten, um das zu kompensieren", sagt Stengler. Noch wisse man aber nicht, wie mittel- und langfristige Auswirkungen aussähen. Sie betont aber auch: "Kinder und Jugendliche sind stark. Sie sind nicht zwingend Opfer dieser Corona-Pandemie." Sie könnten auch Stärke aus dieser Krise ziehen.

Die Erfahrungen der ersten Welle könnten den Menschen jetzt helfen auch eine zweite oder dritte Welle zu bewältigen. "Ich glaube aber tatsächlich, dass wir auch lernen müssen, mit einer dauerhaften Belastung umzugehen", sagt Stengler. Die Menschen müssten siich in Rücksicht und Solidarität üben. "Junge müssen auf Alte Rücksicht nehmen. Wir müssen die Kontaktbeschränkungen wieder ernster nehmen", sagt sie.

Politik muss klare Signale senden

Von der Politik fordert Stengler nun klare Signale und möglichst einheitliche Signale. "Klare Ansagen zu machen (…), das ist etwas was die Menschen brauchen, um auch ihre persönlichen Sicherheitsrahmen wieder auszuloten."