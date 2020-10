- "Es geht um die Umsetzung eines Urteils, nicht um Machtdemonstration"

Am Freitag wurde das linksautonome besetzte Wohnprojekt Liebig34 in Berlin-Friedrichshain geräumt. Der Protest dagegen hat sich vor allem in der Nacht gezeigt. Berlins Ex-Justizsenator Wolfgang Wieland verteidigt die Räumung. Es ginge um die Durchsetzung eines rechtskräftigen Urteils, sagt er.

Als das Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin am Freitagvormittag von der Polizei geräumt wurde, blieb es nach Aussage des Polizeisprechers weitgehend friedlich. Am Abend begann dann am Hackeschen Markt eine Demonstration mit etwa 2.000 Menschen, aus der Menge wurden Steine, Flaschen, und Feuerwerkskörper auf Polizisten geworden. Die Schaufenster einer ganzen Reihe Läden wurden beschädigt.

"Das war schon sehr starker Tobak"

Liebig34 sei ein Symbol gewesen, eines der wenigen noch nicht legalisierten besetzen Häuser, die es in Berlin gebe, sagt der ehemalige Berliner Justizsenator und Grünen-Politiker Wolfgang Wieland. Er ist Mitbegründer der Alternativen Liste in Westberlin und hat Erfahrungen mit der Hausbesetzerszene, da er in den 80ern und 90ern selbst als Anwalt Hausbesetzer verteidigt hat.

Die Unterstützergruppe von Liebig34 habe in dieser Woche wenig dafür getan, um Sympathiepunkte zu sammeln, sagt er. Denn der Protest habe auch Störungen im S-Bahn-Bereich verursacht und damit Tausende Menschen im Alltag betroffen: "Das war schon sehr starker Tobak", sagt Wieland.

Versäumnisse waren früher

"Die Polizei musste das [die Räumung] machen, Amtshilfe war angefordert. Der Rechtsstaat muss die Urteile seiner Gerichte auch durchsetzen", verteidigt Wieland der Räumung des Gebäudes. Der Rechtsstaat würde sich aufgeben, würde er aus Angst die Urteile seiner Gericht nicht umsetzen. Man habe so handeln müssen, denn "die Versäumnisse liegen vorher", betont Wieland. Denn die Versäumnisse lägen dort, "wo es nicht gelungen ist, eine Legalisierung dieses Hauses zu erreichen", sagt Wieland.

Die Räumung der Liebig34 wird nach Ansicht des ehemaligen Justizsenators keine politischen Folgen haben: "Hier geht es um die Frage, ob ein rechtskräftiges Urteil durchgesetzt wird in einem Rechtsstaat", betont er. Es ginge nicht um Machtdemonstration.