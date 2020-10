- Polizeipräsidentin: "Müssen den Räumungsbeschluss durchsetzen"

1500 Polizistinnen und Polizisten räumen das besetzte Wohnhaus Liebig 34 in Berlin-Friedrichshain - begleitet von gewalttätigen Aktionen aus der linken Szene. Polizeipräsidentin Barbara Slowik nennt das Haus "symbolträchtig" und erklärt: "Es ist unser Auftrag, den Gerichtsvollzieher zu unterstützen."

Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat die hohe Präsenz der Polizei bei der Räumung des besetzten Hauses Liebig 34 in Friedrichshain mit der Gewaltbereitschaft aus der linken Szene begründet. Seit dem frühen Freitagmorgen seien rund 1500 Polizistinnen und Polizisten aus ganz Deutschland im Einsatz.

"Den Gerichtsvollzieher unterstützen"

Es gehe nicht nur darum, ein "symbolträchiges" Haus zu räumen, so Slowik. Es gebe viele möglicherweise gewaltsame Veranstaltungen in der Umgebung. "Heute ist unser Ziel den Räumungsbeschluss durchzusetzen." Ein Gericht hatte die Räumung des besetzten Hauses beschlossen. "Es ist unser Auftrag, den Gerichtsvollzieher zu unterstützen", so Slowik.

Zunächst alles "Im Rahmen des Erwartbaren"

Am frühen Morgen des Freitag hatte es Slowik zufolge einzelne gewaltsame Aktionen, wie brennende Autos gegeben. Jedoch ihr zufolge alles: "Im Rahmen des Erwartbaren."

Einen neuen Brand am S-Bahnhof Tiergarten konnte Slowik zunächst nicht auf die linksradikale Szene zurückführen, dies sei aber möglich. Am Montag hatte es an der Frankfurter Allee einen Brandanschlag an der S-Bahn gegeben, zu der sich Linksradikale bekannten. Seitdem ist der S-Bahn-Verkehr gestört.

Weitere Brennpunkte in der Stadt

Auch nach der Räumung der Liebig 34 werde es weiter Diskussionen und möglicherweise Aktionen aus der linken Szene geben, so die Polizeipräsidentin. Dabei nannte sie die Rigaer Straße als möglichen Brennpunkt.