Bild: dpa/ Fabian Sommer

Fr 09.10.2020 | 15:05 | Interviews

- Liebig 34 geräumt – was jetzt?

Das seit Jahren besetzte linksautonome Hausprojekt "Liebig 34" in Berlin-Friedrichshain ist am Freitag geräumt worden. Immer wieder war das Projekt in den Schlagzeilen - mal als linksalternativer Rückzugsort, mal als Ausgangspunkt für linksextreme Gewalt. Wir sprechen mit rbb-Reporter Jo Goll, der einen Film über das Haus gedreht hat.