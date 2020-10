- Schreiber: Auch bei Liebigstraße 34 keine rechtsfreien Räume dulden

Das besetzte Haus in der Liebigstraße 34 wird geräumt - 1500 Polizistinnen und Polizisten sind dabei. SPD-Innenexperte Tom Schreiber findet das wegen der gewaltbereiten Linksradikalen "verhältnismäßig". Auch die Rigaer Straße 94 werde vermutlich dasselbe erleben.

Für Tom Schreiber, SPD-Innenexperte im Berliner Abgeordnetenhaus, ist der Großeinsatz der Polizei für die Räumung der besetzten Liebigstraße 34 in Friedrichshain eine notwendige Reaktion. "Das ist verhältnismäßig. Das ist kein normaler Einsatz." Ein gewaltigbereiter Kern aus linksautonomer Szene hatte zu Aktionen aufgerufen - rund 1500 Polizistinnen und Polizisten sind an diesem Freitag im Einsatz.

Keine rechtsfreien Räume



Es sei der Polizei gelungen, zeitnah und zügig ins Objekt gekommen, vereinzelt wurden Menschen aus Haus getragen, berichtete Schreiber. Der Kritik aus dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg steht der SPD-Politiker ablehnend gegenüber: Gerade Grüne und Linke hätten proaktiv reagieren müssen, meinte Schreiber. Man dürfe keine rechtsfreien Räume dulden. "Es ist eine angespannte Situation im Politischen." Aber Parteien dürften sich nicht über das Recht setzen.

Zukunft der Rigaer Straße 94

Mit Blick in die Zukunft meinte Schreiber, das besetzte Haus in der Rigaer Straße 94, ebenfalls in Friedrichshain, werde mittel- oder langfristig dasselbe erleben wie die Liebigstraße 34. "Berlin muss sich Gedanken machen, wie es mit diesen Objekten umgeht.

Eines der letzten Symbolprojekte



Das Haus in der Liebigstraße gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in der Hauptstadt. Der Mietvertrag ist seit zwei Jahren ausgelaufen. Der Eigentümer des Hauses setzte die Räumung vor Gericht durch.